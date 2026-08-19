Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.08.2016 wurde das Century Casinos-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Anteile betrug an diesem Tag 6,44 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 552,795 Century Casinos-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 1 987,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,12 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 35,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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