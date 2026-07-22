NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Century Casinos gewesen.

Die Century Casinos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,45 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,039 Century Casinos-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 1,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,60 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 187,60 USD, was einer negativen Performance von 81,24 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 34,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at