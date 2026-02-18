Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Lohnendes Century Casinos-Investment?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Century Casinos-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,111 Century Casinos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15,17 USD wert. Damit wäre die Investition um 84,83 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Century Casinos einen Börsenwert von 44,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
