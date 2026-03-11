NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Century Casinos Aktie
Century Casinos-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Casinos-Aktie bei 2,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,667 Century Casinos-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 1,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,50 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 62,50 USD entspricht einer negativen Performance von 37,50 Prozent.
Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 44,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
