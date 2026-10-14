Century Casinos Aktie

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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Lohnendes Century Casinos-Investment? 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Century Casinos-Papier an diesem Tag bei 6,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,207 Century Casinos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (0,84 USD), wäre die Investition nun 128,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,14 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Century Casinos betrug jüngst 23,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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