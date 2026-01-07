NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren eingebracht

Century Casinos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, befänden sich nun 13,298 Century Casinos-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,48 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 06.01.2026 auf 1,54 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 79,52 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos bezifferte sich zuletzt auf 43,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at