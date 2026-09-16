Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Lohnendes Century Casinos-Investment?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Century Casinos-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Century Casinos-Anteile an diesem Tag bei 6,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,649 Century Casinos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (1,11 USD), wäre das Investment nun 17,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82,63 Prozent.
Century Casinos wurde am Markt mit 31,75 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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