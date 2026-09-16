Century Casinos Aktie

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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Lohnendes Century Casinos-Investment? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Century Casinos-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Century Casinos-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Century Casinos-Anteile an diesem Tag bei 6,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,649 Century Casinos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (1,11 USD), wäre das Investment nun 17,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82,63 Prozent.

Century Casinos wurde am Markt mit 31,75 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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