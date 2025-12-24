NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Century Casinos-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 7,05 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 418,440 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 872,34 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 23.12.2025 auf 1,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,28 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 39,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at