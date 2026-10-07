Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Profitabler Century Casinos-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren eingebracht
Century Casinos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 14,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,873 Century Casinos-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7,01 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 06.10.2026 auf 1,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -92,99 Prozent.
Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 28,87 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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