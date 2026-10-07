NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Century Casinos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 14,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,873 Century Casinos-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7,01 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 06.10.2026 auf 1,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -92,99 Prozent.

Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 28,87 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at