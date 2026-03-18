Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Rentable Century Casinos-Investition?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Century Casinos-Aktie statt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 137,741 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 1,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,68 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Century Casinos betrug jüngst 39,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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