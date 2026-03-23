NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Ceragon Networks-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 474,576 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 2,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 135,59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,36 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 192,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at