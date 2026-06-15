NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ceragon Networks-Aktie an diesem Tag bei 1,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5 813,953 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 383,72 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 12.06.2026 auf 2,99 USD belief. Mit einer Performance von +73,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Ceragon Networks zuletzt 268,79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at