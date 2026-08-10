NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ceragon Networks-Aktie an diesem Tag bei 2,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 492,611 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 088,67 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 07.08.2026 auf 2,21 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 088,67 USD, was einer positiven Performance von 8,87 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 201,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at