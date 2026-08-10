Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Ceragon Networks-Einstieg? 10.08.2026 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ceragon Networks-Aktie an diesem Tag bei 2,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 492,611 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 088,67 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 07.08.2026 auf 2,21 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 088,67 USD, was einer positiven Performance von 8,87 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 201,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ceragon Networks Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ceragon Networks Ltd. 1,85 -1,28% Ceragon Networks Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen