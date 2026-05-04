Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Profitable Ceragon Networks-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ceragon Networks-Anteile an diesem Tag bei 1,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ceragon Networks-Papier investiert hätte, hätte er nun 5 649,718 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.05.2026 auf 2,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 124,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,24 Prozent gesteigert.
Ceragon Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 224,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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