WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

Langfristige Performance 09.03.2026 10:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag 1,74 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 57,471 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 2,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,74 USD wert. Mit einer Performance von +28,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Ceragon Networks betrug jüngst 200,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.

Analysen zu Ceragon Networks Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ceragon Networks Ltd. 1,94 1,57% Ceragon Networks Ltd.

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

