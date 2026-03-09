Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Langfristige Performance
|
09.03.2026 10:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag 1,74 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 57,471 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 2,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,74 USD wert. Mit einer Performance von +28,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Ceragon Networks betrug jüngst 200,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.
Analysen zu Ceragon Networks Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Ceragon Networks Ltd.
|1,94
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.