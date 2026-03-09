NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag 1,74 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 57,471 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 2,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,74 USD wert. Mit einer Performance von +28,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Ceragon Networks betrug jüngst 200,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at