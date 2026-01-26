NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceragon Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 79,365 Ceragon Networks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers auf 2,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,75 Prozent erhöht.

Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 183,80 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at