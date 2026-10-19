Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Langfristige Performance
|
19.10.2026 10:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Anteile betrug an diesem Tag 1,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 097,561 Ceragon Networks-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 439,02 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 16.10.2026 auf 2,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,39 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Ceragon Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 184,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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