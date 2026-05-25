NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ceragon Networks-Einstiegs gewesen.

Ceragon Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4 405,286 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 2,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 718,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 238,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at