Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Frühes Investment
|
16.11.2026 10:03:29
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag bei 1,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 57,143 Ceragon Networks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 136,57 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 136,57 USD entspricht einer Performance von +36,57 Prozent.
Der Börsenwert von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 217,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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