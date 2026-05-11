Ceragon Networks Aktie

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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Lukratives Ceragon Networks-Investment? 11.05.2026 10:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceragon Networks-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ceragon Networks gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,15 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,746 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 227,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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