Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Frühe Anlage
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07.09.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 07.09.2016 wurden Ceragon Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag 2,81 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investierten, hätten nun 3 558,719 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Ceragon Networks-Papiere wären am 04.09.2026 7 473,31 USD wert, da der Schlussstand 2,10 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 473,31 USD entspricht einer negativen Performance von 25,27 Prozent.
Ceragon Networks wurde am Markt mit 190,98 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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