16.02.2026 10:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,57 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,953 Ceragon Networks-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,57 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 13.02.2026 auf 2,26 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,43 Prozent verringert.
Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,32 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
