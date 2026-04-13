NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ceragon Networks-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ceragon Networks-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 724,796 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 485,01 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Anteils am 10.04.2026 auf 2,38 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 35,15 Prozent.

Ceragon Networks war somit zuletzt am Markt 214,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at