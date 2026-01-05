NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 05.01.2025 wurden Ceragon Networks-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,142 Ceragon Networks-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.01.2026 46,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,70 Prozent.

Der Marktwert von Ceragon Networks betrug jüngst 194,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at