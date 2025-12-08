Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Rentabler Ceragon Networks-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor einem Jahr bedeutet
Am 08.12.2024 wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ceragon Networks-Anteile bei 4,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,256 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 1,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,28 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 46,28 USD entspricht einer negativen Performance von 53,72 Prozent.
Ceragon Networks wurde am Markt mit 176,70 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu Ceragon Networks Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceragon Networks Ltd.
|1,67
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.