NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Ceragon Networks-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 08.12.2024 wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ceragon Networks-Anteile bei 4,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,256 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 1,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,28 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 46,28 USD entspricht einer negativen Performance von 53,72 Prozent.

Ceragon Networks wurde am Markt mit 176,70 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at