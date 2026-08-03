Ceragon Networks Aktie

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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Lukrative Ceragon Networks-Investition? 03.08.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,19 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,866 Ceragon Networks-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 51,79 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 31.07.2026 auf 2,17 USD belief. Das entspricht einem Minus von 48,21 Prozent.

Alle Ceragon Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 197,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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