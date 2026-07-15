Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Cerus-Investition
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cerus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Cerus-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cerus-Anteile bei 2,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 413,223 Cerus-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cerus-Aktien wären am 14.07.2026 1 268,60 USD wert, da der Schlussstand 3,07 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,86 Prozent vermehrt.
Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 618,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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