Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Lukrative Cerus-Investition? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cerus-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cerus-Anteile bei 1,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5 780,347 Cerus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 2,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 526,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,26 Prozent.

Insgesamt war Cerus zuletzt 475,94 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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