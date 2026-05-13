NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cerus-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Cerus-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cerus-Anteile bei 1,31 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 763,359 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Cerus-Anteile wären am 12.05.2026 1 946,56 USD wert, da der Schlussstand 2,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,66 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Cerus betrug jüngst 504,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at