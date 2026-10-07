Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Langfristige Investition 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Cerus-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 746,269 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 746,27 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 06.10.2026 auf 2,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 74,63 Prozent gestiegen.

Cerus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 469,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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