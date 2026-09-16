NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cerus-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cerus-Aktie betrug an diesem Tag 6,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 160,000 Cerus-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,00 Prozent eingebüßt.

Cerus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 513,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at