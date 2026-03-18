NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cerus-Aktien verdienen können.

Am 18.03.2025 wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6 993,007 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 1,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 587,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,87 Prozent erhöht.

Der Cerus-Wert an der Börse wurde auf 345,61 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at