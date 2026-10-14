NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cerus-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Cerus eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 14.10.2021 wurde die Cerus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,20 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 612,903 Cerus-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 2,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 645,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,55 Prozent abgenommen.

Cerus war somit zuletzt am Markt 451,71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at