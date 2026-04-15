Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Frühes Investment
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cerus-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Cerus-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cerus-Papiers betrug an diesem Tag 1,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 75,188 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 2,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,13 USD wert. Damit wäre die Investition 51,13 Prozent mehr wert.
Cerus wurde am Markt mit 368,97 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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