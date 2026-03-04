Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Langfristige Investition
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 5 Jahren verloren
Am 04.03.2021 wurde das Cerus-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cerus-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,949 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cerus-Anteile wären am 03.03.2026 36,10 USD wert, da der Schlussstand 2,13 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 63,90 Prozent gleich.
Cerus war somit zuletzt am Markt 486,15 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Cerus Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Cerus Corp.
|1,90
|-1,20%