NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cerus-Einstiegs gewesen.

Am 04.03.2021 wurde das Cerus-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cerus-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,949 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cerus-Anteile wären am 03.03.2026 36,10 USD wert, da der Schlussstand 2,13 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 63,90 Prozent gleich.

Cerus war somit zuletzt am Markt 486,15 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at