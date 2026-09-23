NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.09.2016 wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,23 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 1 605,136 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cerus-Anteile wären am 22.09.2026 4 285,71 USD wert, da der Schlussstand 2,67 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,14 Prozent abgenommen.

Cerus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 514,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at