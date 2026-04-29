Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Cerus-Investment im Blick
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 29.04.2021 wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,98 USD. Bei einem Cerus-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 672,241 Cerus-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 294,31 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 28.04.2026 auf 1,97 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -67,06 Prozent.
Zuletzt verbuchte Cerus einen Börsenwert von 379,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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