Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Rentable Cerus-Anlage?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 10.12.2020 wurden Cerus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 128,535 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,07 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 76,09 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 359,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
