NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cerus-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 3,12 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 320,513 Cerus-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 798,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,49 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cerus belief sich jüngst auf 471,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at