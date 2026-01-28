Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Lukrative Cerus-Anlage?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cerus-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 3,12 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 320,513 Cerus-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 798,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,49 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,19 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Cerus belief sich jüngst auf 471,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)