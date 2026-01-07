NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cerus von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cerus-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Cerus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cerus-Papier an diesem Tag 7,41 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 134,953 Cerus-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 279,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,06 Prozent abgenommen.

Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 394,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at