NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cerus von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cerus-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,03 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 988,072 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 202,78 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 21.07.2026 auf 3,12 USD belief. Damit wäre die Investition 37,97 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Cerus zuletzt 631,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at