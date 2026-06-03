Cerus Aktie

Cerus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Profitable Cerus-Anlage? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.06.2016 wurde die Cerus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cerus-Papier bei 5,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cerus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 181,159 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 2,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 489,13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,09 Prozent verringert.

Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 568,36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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