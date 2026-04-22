Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Langfristige Investition 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cerus-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cerus-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 400,000 Cerus-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 1,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 772,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,80 Prozent eingebüßt.

Cerus wurde am Markt mit 393,65 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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