Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Anlage unter der Lupe
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,89 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,683 Ceva-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 069,89 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 17.04.2026 auf 23,42 USD belief. Mit einer Performance von +6,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Ceva zuletzt 650,83 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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