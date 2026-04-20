NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ceva gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,89 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,683 Ceva-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 069,89 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 17.04.2026 auf 23,42 USD belief. Mit einer Performance von +6,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Ceva zuletzt 650,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at