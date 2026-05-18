Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Frühe Investition
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ceva-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,83 USD wert. Bei einem Ceva-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 387,147 Ceva-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 134,73 USD, da sich der Wert eines Ceva-Papiers am 15.05.2026 auf 36,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,35 Prozent gesteigert.
Ceva wurde am Markt mit 1,02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceva Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.05.26