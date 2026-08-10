NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ceva-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Ceva-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,47 USD. Bei einem Ceva-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 317,763 Ceva-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 287,89 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 07.08.2026 auf 38,67 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,88 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at