NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ceva-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ceva-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, befänden sich nun 39,952 Ceva-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 597,28 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 29.05.2026 auf 39,98 USD belief. Mit einer Performance von +59,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ceva belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at