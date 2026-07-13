NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ceva eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.07.2016 wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ceva-Aktie bei 27,78 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 35,997 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 639,31 USD, da sich der Wert eines Ceva-Papiers am 10.07.2026 auf 45,54 USD belief. Mit einer Performance von +63,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Ceva jüngst 1,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at