Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Investition
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor 10 Jahren eingebracht
Am 13.07.2016 wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ceva-Aktie bei 27,78 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 35,997 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 639,31 USD, da sich der Wert eines Ceva-Papiers am 10.07.2026 auf 45,54 USD belief. Mit einer Performance von +63,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Ceva jüngst 1,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceva Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
06.07.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
06.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Ceva Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceva Inc.
|38,80
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.