Ceva Aktie

Ceva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ceva-Performance im Blick 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ceva-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Ceva-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,64 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 48,450 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 408,91 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 18.06.2026 auf 49,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140,89 Prozent angezogen.

Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ceva Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ceva Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ceva Inc. 42,60 -1,39% Ceva Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen