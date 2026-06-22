Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Performance im Blick
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Ceva-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,64 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 48,450 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 408,91 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 18.06.2026 auf 49,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140,89 Prozent angezogen.
Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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