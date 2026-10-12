NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceva-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Ceva eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.10.2025 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 26,91 USD. Bei einem Ceva-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 371,609 Ceva-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 33,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 445,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,45 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 940,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at